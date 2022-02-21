Более 50 ученых из 4 стран обсудят проблемы стилистики на конференции в БГУ

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная научно-практическая конференция "Стилистика: язык, речь и текст" пройдет 23-24 февраля в БГУ. Мероприятие посвящено 100-летию со дня рождения заслуженного работника образования Беларуси, доктора филологических наук, профессора Михаила Тикоцкого. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.
Форум пройдет в дистанционном формате на платформе Zoom с участием более 50 ученых из Беларуси, России, Украины и Польши. Это лингвисты и журналисты из БГУ, Белорусского государственного педагогического университета им. М.Танка, Брестского государственного университета им. А.С.Пушкина, Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова, Пермского государственного университета, Сумского государственного педагогического университета им. А.С.Макаренко (Украина), Варшавского университета (Польша) и др.
Участники обсудят проблемы стилистики, динамические процессы в языке и стиле, дискурсный анализ СМИ, медиариторику и редактирование. Также исследователи поднимут вопросы функционирования слова в художественном и публицистическом текстах, новой парадигмы информационного взаимодействия в журналистике.
Программа конференции включает презентацию 24 февраля научных изданий сотрудников кафедры медиалингвистики и редактирования БГУ. Итогом работы форума станет публикация сборника материалов, который будет размещен в Электронной библиотеке вуза.
Организатором конференции выступает факультет журналистики БГУ.-0-