Более 500 белорусских учителей получили экологическое образование с ПРООН

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 500 белорусских учителей прошли обучение по программе образовательного проекта "Зеленые школы", сообщили БЕЛТА в ПРООН.

Всего в Беларуси состоялись 28 тренингов - по четыре в каждой области и Минске. Каждый длился по три дня. Занятия растянулись с ноября 2019 по февраль 2020 года. Участникам удалось обменяться опытом, актуализировать и углубить знания в сфере энерго- и водосбережения, обращения с отходами, качества атмосферного воздуха, а также познакомиться с возможностями использования Орхусской конвенции в своей работе. Для освещения отдельных тем были приглашены профильные специалисты по различным экологическим направлениям.

Благодаря проекту учителя получили стимул продолжать реализовывать образовательный проект "Зеленые школы" и делиться знаниями и опытом с коллегами и школьниками. Это поможет расширить сеть учреждений образования Беларуси, которые реализуют проект, а также ускорит получение школами статуса "зеленой".

Тренинги - это часть проекта "Вовлечение общественности в экологический мониторинг и улучшение управления охраной окружающей среды на местном уровне", который финансируется Европейским союзом и реализуется ПРООН в Беларуси в партнерстве с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды и Министерством образования.

"Зеленые школы" - это экологическое движение, которое развивается во всем мире. В Беларуси ученики таких школ вовлекают в свой круг интересов друзей и родителей, передают им приобретенные в школе знания о раздельном сборе мусора, экономии воды и энергии. Учреждение образования может получить "зеленый" диплом только после того, как выполнит набор заданий, разработанных с учетом экологических проблем и вопросов, которые решаются в стране. -0-