Более 500 курсантов Военной академии приняли присягу

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Военной академии сегодня прошла торжественная церемония принятия военной присяги на верность белорусскому народу курсантами набора 2019 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства обороны.

В этом году в главный военный вуз страны зачислены более 500 человек. Среди зачисленных - выпускники Минского суворовского военного училища и кадетских училищ, военнослужащие и гражданская молодежь, выпускники специализированных лицеев МВД и МЧС. Абитуриенты, поступившие в Военную академию, будут проходить обучение как в интересах Министерства обороны, так и в интересах внутренних войск, Государственного пограничного комитета и Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Семь факультетов вуза - общевойсковой, связи и автоматизированных систем управления, противовоздушной обороны, военной разведки, авиационный, внутренних войск, а также факультет ракетных войск и артиллерии и ракетно-артиллерийского вооружения - готовят специалистов, практически полностью обеспечивая потребность Вооруженных Сил и других силовых структур в офицерских кадрах.-0-