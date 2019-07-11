11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 500 лесных пожаров произошло в Беларуси с начала года, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

"В нынешнем году Минлесхоз отмечает сложную пожароопасную обстановку в Беларуси. Первый лесной пожар был зафиксирован необычно рано - еще в марте. Всего с начала года в лесах произошло уже 518 случаев возгорания. Только за прошедшую неделю, с 1 по 7 июля, в лесном фонде Минлесхоза зафиксировано 29 лесных пожаров общей площадью 23,3 га. Наибольшее количество лесных пожаров за последнюю неделю - 12 - было зафиксировано в Брестской области. В этом регионе наиболее долго держался и запрет на посещение лесов из-за высокой пожароопасности", - сказали в пресс-службе.

На данный момент запрет на посещение лесов снят уже на всей территории Беларуси, в том числе в Брестской области. Решения по введению и снятию запрета на посещение лесов принимают местные органы власти по ходатайству лесохозяйственных учреждений или районных отделов по чрезвычайным ситуациям. Как правило, меры ограничительного характера вводятся при наступлении 4-го класса пожарной опасности по условиям погоды: когда стоит жаркая, сухая погода, отсутствуют осадки, и пожар может возникнуть от малейшей искры. Введение запрета на посещение лесов - мера, направленная на обеспечение безопасности граждан, сохранности их имущества, а также лесного фонда. На сайте Минлесхоза размещена интерактивная карта, по которой можно отслеживать введение и снятие ограничений в интересующем регионе (http://www.mlh.by/maps/map.php). Карта оперативно обновляется.

Для ликвидации лесных пожаров у Минлесхоза имеются 257 пожарно-химических станций, а также 660 пунктов противопожарного инвентаря, которые укомплектованы необходимым количеством средств пожаротушения. Используются 545 пожарных автомобилей, более 360 бочек для подвоза воды, 355 лесопожарных модулей для оперативного тушения, 1803 мотопомпы и 12,6 тыс. ранцевых опрыскивателей, более 1 тыс. почвообрабатывающих орудий для прокладки минерализованных полос. Для раннего обнаружения лесных пожаров создана сеть из более чем 620 пожарно-наблюдательных вышек и мачт, из них свыше 530 оборудованы средствами видеонаблюдения.-0-