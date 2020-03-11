Более 500 обращений граждан поступило в Совет Республики с начала года

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. С начала 2020 года в Совет Республики поступило более 500 обращений граждан, все они сейчас обрабатываются. Об этом журналистам заявил заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко сегодня после личного приема, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время приема граждан

"Вопросы у людей стандартные: ЖКХ, дороги, большой блок занимают личные проблемы (земельные участки, разделение имущества). Чаще всего люди, которые к нам обращаются, прошли все инстанции и надеются, что Совет Республики поможет доказать, что они правы, - в этом сложность нашей работы. Люди приходят, мы должны их выслушать и по возможности в рамках законодательства помочь. Всего с начала года поступило более 500 обращений, сейчас их рассматриваем, все они находятся в работе", - сказал Анатолий Исаченко.

Он подчеркнул: человек вправе обратиться абсолютно по любому вопросу, другое дело, в чьей компетенции ответ на него.

Например, сегодня на приеме прозвучало предложение по созданию устройства, которое могло бы в перспективе остановить таяние ледников. "Продолжается потепление климата, мы теряем льды. Если они полностью растают, то увеличится поглощаемость солнечной энергии планетой. Надо срочно принять меры по недопущению потепления. Можно решить вопрос с помощью дронов и в экваториальной зоне мирового океана образовывать облака: они будут отражать солнечную энергию в космос и не допустят таяния ледников", - сказал заявитель. Мужчина придумал устройство в виде трубы с вращателем в верхней части, которое нужно присоединить к летательному аппарату, и тогда оно сможет создавать облака.

Анатолий Исаченко отметил: с такими разработками лучше обращаться к специалистам. "Наша задача - выслушать гражданина, понять, чего он хочет, отделить личный вопрос от проблемы региона. Если кто-то пришел с научной идеей, то, если она не понятна для нас, стоит направить человека в Академию наук, чтобы он пообщался со специалистами. Возможно, в его разработке есть то, что можно применить для тех или иных целей", - заключил он.-0-

Фото Сергея Шелега