Более 500 обращений граждан поступило в Совет Республики с начала года

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. С начала 2020 года в Совет Республики поступило более 500 обращений граждан, все они сейчас обрабатываются. Об этом журналистам заявил заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко сегодня после личного приема, передает корреспондент БЕЛТА.
"Вопросы у людей стандартные: ЖКХ, дороги, большой блок занимают личные проблемы (земельные участки, разделение имущества). Чаще всего люди, которые к нам обращаются, прошли все инстанции и надеются, что Совет Республики поможет доказать, что они правы, - в этом сложность нашей работы. Люди приходят, мы должны их выслушать и по возможности в рамках законодательства помочь. Всего с начала года поступило более 500 обращений, сейчас их рассматриваем, все они находятся в работе", - сказал Анатолий Исаченко.
Он подчеркнул: человек вправе обратиться абсолютно по любому вопросу, другое дело, в чьей компетенции ответ на него.
Например, сегодня на приеме прозвучало предложение по созданию устройства, которое могло бы в перспективе остановить таяние ледников. "Продолжается потепление климата, мы теряем льды. Если они полностью растают, то увеличится поглощаемость солнечной энергии планетой. Надо срочно принять меры по недопущению потепления. Можно решить вопрос с помощью дронов и в экваториальной зоне мирового океана образовывать облака: они будут отражать солнечную энергию в космос и не допустят таяния ледников", - сказал заявитель. Мужчина придумал устройство в виде трубы с вращателем в верхней части, которое нужно присоединить к летательному аппарату, и тогда оно сможет создавать облака.
Анатолий Исаченко отметил: с такими разработками лучше обращаться к специалистам. "Наша задача - выслушать гражданина, понять, чего он хочет, отделить личный вопрос от проблемы региона. Если кто-то пришел с научной идеей, то, если она не понятна для нас, стоит направить человека в Академию наук, чтобы он пообщался со специалистами. Возможно, в его разработке есть то, что можно применить для тех или иных целей", - заключил он.-0-
Фото Сергея Шелега