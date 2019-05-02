Более 500 школьников и студентов участвуют в фестивале-конкурсе "Песни, опаленные войной" в БГПУ

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Белорусском государственном педагогическом университете имени М.Танка 2-3 мая проходит республиканский вокально-хоровой фестиваль-конкурс "Песни, опаленные войной". Участие в нем принимают более 500 школьников, учащихся колледжей и студентов. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе БГПУ.

Фестиваль-конкурс собрал сольных исполнителей, вокальные ансамбли и хоровые коллективы учреждений общего среднего, среднего специального и высшего образования Беларуси и России. "Программа включает концертные выступления, конкурсные прослушивания. Кроме того, запланированы встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, известными композиторами, исполнителями, писателями, художниками, артистами", - рассказали в пресс-службе.

Гала-концерт фестиваля пройдет 3 мая. В нем примут участие лучшие конкурсанты. Во время гала-концерта пройдет награждение победителей. В составе жюри известные музыканты: народная артистка Беларуси, лауреат Государственной премии, профессор Анастасия Москвина, заслуженные артисты Беларуси Маргарита Александрович, Елена Шведова, Антон Заянчковский, Василий Брайм, а также заслуженный артист Беларуси, начальник Образцово-показательного оркестра Вооруженных Сил Беларуси Сергей Костюченко.

Конкурс "Песни, опаленные войной" приурочен к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Поддержку фестивалю оказывают Министерство образования и Белорусский культурный центр духовного Возрождения.-0-