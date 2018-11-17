Более 500 студентов и старшеклассников стали лауреатами программы "Таленавита"

17 ноября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебске сегодня чествовали талантливую молодежь со всей Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

В городе на Двине собралось более 500 старшеклассников и студентов, ставших лауреатами республиканской программы "Таленавита", главной задачей которой является поиск и поддержка молодых талантов в сфере науки и спорта. На протяжении года в ней приняли участие около тысячи юношей и девушек.

Сегодняшнее мероприятие, организованное в формате элитарного клуба молодых талантов TalenClub, включало интеллектуальную игру, посещение спортивных объектов именитыми спортсменами, круглый стол участников и экспертов студенческой научной смены "Рак под контролем: идеи и методы современной онкологии", встречи с представителями органов государственной власти. Финальным событием дня стала церемония награждения юношей и девушек в номинациях "За высокие достижения в международных олимпиадах по точным и естественным наукам среди школьников", "За высокие достижения в международных спортивных соревнованиях среди юниоров".

Отмечены также победители студенческой научной смены "Рак под контролем: идеи и методы современной онкологии", конкурса исследовательских проектов среди школьников "Эврика" в номинации "За лучшее практическое применение проекта" и республиканского конкурса научно-исследовательских работ студентов и молодых ученых "Фармакоэкономика социально значимых заболеваний: стратегии устойчивого развития".

Награды юным талантам вручили легендарные спортсмены, выдающиеся ученые, представители госорганов и общественных организаций. В их числе знаменитый борец Артур Таймазов; белорусский метатель молота чемпион мира Вадим Девятовский; белорусский тяжелоатлет чемпион мира 2015 года Вадим Стрельцов; директор Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова Олег Суконко; директор Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии Олег Руммо.

Огромную значимость таких событий для молодежи подчеркнул один из самых титулованных борцов в истории этого вида спорта Артур Таймазов. В Витебске он посетил государственное училище олимпийского резерва, центр олимпийского резерва по единоборствам. "Приехать в Беларусь и не посетить борцовский зал было бы преступлением: я сам вышел из такого же зала, приходил мальчишкой и упорно тренировался. Если своим визитом я хоть как-то простимулирую ребят, то буду очень рад", - отметил спортсмен.

Артур Таймазов обратил внимание на важность личного примера: "Такую работу нужно проводить активно, почаще встречаться с молодежью, лично рассказывать, через что нужно пройти, чтобы достичь своей цели". "Глядя в эти глаза, которые ярко горят, я вижу, что ребята заряжены на победу, а главное - благодаря спорту, своим примером, они ведут пропаганду здорового образа жизни среди сверстников и друзей", - добавил борец.

Белорусская земля богата талантами, важно вовремя подхватить таких молодых людей, помочь им раскрыть свой потенциал, тогда они будут творить с удвоенной энергией, убежден Вадим Девятовский.

Олег Суконко признался, что благодаря "Таленавите" уже присмотрел нескольких студентов, которых хотел бы увидеть на работе у себя в центре. "Наукой надо заниматься со студенческих лет, третьего курса университета или института. Только молодежь может предложить прорывные идеи, потому что у молодых нет сомнений. Задача старшего поколения - создать условия и увидеть рациональное зерно в их предложениях", - добавил руководитель РНПЦ онкологии и медицинской радиологии.

Организаторами программы "Таленавита" выступают Витебский государственный медицинский университет, научно-производственная фармацевтическая компания "Нативита" (Витебская область) и медико-фармацевтический кластер "Медицина и фармацевтика - инновационные проекты".

По словам председателя совета директоров СООО "Нативита" Алексея Сычева, проект стартовал практически ровно год назад. Все, запланированное программой, организаторы выполнили. Более того, удалось расширить границы проекта, выйдя за пределы Витебской области, и привлечь талантливую молодежь со всей Беларуси. "Для "Нативиты" молодежь - это потенциальные кадры, на которых строится будущее. Наша задача развивать этот проект, задействовать как можно больше талантливых школьников и студентов, привлечь другие заинтересованные компании и учреждения, экспертное сообщество", - подчеркнул Алексей Сычев.

Компания "Нативита" намерена реализовать еще один социальный проект "Живи без страха", направленный на поддержку онкологических больных и привлечение внимания женщин к важности заботы о своем здоровье, участия в различных скрининговых программах и программах по раннему выявлению раковых заболеваний.-0-