Более 500 студентов-первокурсников начали учебу в Белорусско-Российском университете

1 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Более 500 студентов-первокурсников дневной формы образования начали учебу в Белорусско-Российском университете. Об этом рассказал журналистам ректор университета Михаил Лустенков после торжественной линейки, передает корреспондент БЕЛТА.

Михаил Лустенков

"Наш вуз по-своему уникальный в республике - дважды государственный. Обучение здесь проходит по учебным программам Беларуси и России. В этом году у нас хороший набор студентов на двух направлениях, - рассказал ректор университета. - Сегодня к нам пришли более 500 студентов-первокурсников дневной формы образования. Ребята хорошие, нам остается только качественно выполнять свою работу, а студентам - получать новые знания".

Поздравить ребят с праздником приехал заместитель председателя Могилевского облисполкома Руслан Страхар. "День знаний - всегда волнительный день. Ведь выбор будущей профессии - это их первый осознанный шаг к взрослой жизни. Важно, чтобы все высшие заведения готовили качественных специалистов и соединяли в своей работе науку, обучение и производство в различных отраслях. От того, кем ребята станут в будущем, какое образование они получат, зависит будущее нашей страны. Я уверен, что будущее у нас надежное и светлое".

Руслан Страхар

Как рассказала первокурсница Виктория Рудницкая, для нее сегодня очень важный день. "Сегодня все очень волнительно, но я уверена, что все будет отлично. Моя мама училась в этом университете и много рассказывала про него: сильные преподаватели, жизнь вуза насыщена не только учебой, но и различными творческими мероприятиями и олимпиадами. Я хочу стать достойным студентом этого вуза. И всем первокурсникам я хочу пожелать уверенности в себе", - сказала девушка.

В Белорусско-Российском университете с этого года добавились новые специальности. "Мы постепенно перестаем быть только технико-экономическим вузом. В этом году начали готовить гуманитариев по направлению "зарубежное регионоведение". В следующем году планируем открыть специальности физико-математической направленности. Мы ежегодно открываем две-три новые специальности. Это говорит о том, что наше учреждение динамично развивается", - рассказал Михаил Лустенков.

На первой ступени образования в Белорусско-Российском университете сейчас открыто 26 специальностей.-0-

Фото Олега Фойницкого