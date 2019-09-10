Более 500 злоумышленников из Беларуси нашли в РФ с начала года

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 500 злоумышленников и свыше 200 пропавших без вести людей из Беларуси нашли в РФ с начала года. Такая информация размещена на сайте МВД Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Представители подразделений уголовного розыска МВД Беларуси и России обсудили в Минске вопросы укрепления сотрудничества. Белорусскую делегацию возглавил начальник ГУУР МВД Анатолий Сакович, российскую - заместитель начальника ГУУР МВД РФ Андрей Щуров.

Российские коллеги из рук Анатолия Саковича получили нагрудные знаки отличия ГУУР МВД Беларуси. Андрей Щуров вручил награды отличившимся сотрудникам белорусской милиции, которые задержали жителя Калмыкии, причастного к убийству женщины. "Ориентировка на розыск 33-летнего мужчины поступила в Минск в начале августа. Белорусские правоохранители незамедлительно подключились к розыску беглеца. В этот же день на столичном железнодорожном вокзале его задержали. Приказом министра внутренних дел РФ сотрудники уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома и Минского отдела внутренних дел на транспорте награждены медалями "За боевое содружество", - рассказали в МВД.

Свобода перемещения в Союзном государстве активно используется правонарушителями в неблаговидных целях. "Однако благодаря четкому и слаженному взаимодействию белорусских и российских правоохранителей уйти от наказания им не удается. Например, за шесть месяцев этого года у нас по инициативе российской стороны найдены 55 человек, которые обвинялись в совершении преступлений, и 13 пропавших без вести", - отметили в МВД.-0-