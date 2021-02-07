Более 503 тыс. учащихся занимаются в учреждениях допобразования детей и молодежи

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в учреждениях дополнительного образования детей и молодежи занимаются более 503 тыс. учащихся, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве образования.

"В национальной системе образования и культуры функционирует 680 учреждений дополнительного образования детей и молодежи, в которых занимаются 503,3 тыс. учащихся в возрасте 6-17 лет, что составляет 62% от их общего количества", - рассказали в Минобразования.

Образовательные программы также реализуют около 400 учреждений дополнительного образования взрослых и других организаций. "В учреждениях высшего и дополнительного образования взрослых обучение осуществляется по 385 специальностям переподготовки. Ежегодно профессиональное обучение, повышение квалификации, стажировку и переподготовку проходят более 350 тыс. работников", - отметили в ведомстве.-0-