Более 52 тыс. га новых лесов создали в Беларуси в 2019 году

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 52 тыс. га новых лесов создали лесхозы в 2019 году, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

"Создавать больше, чем рубить - именно по такому принципу сработали лесхозы в прошлом году. Так, за 2019 год руками лесоводов новые леса были созданы на площади около 52 тыс. га, в то время как площадь сплошных вырубок составила 51 тыс. га. С учетом естественного лесовосстановления новые леса появились на площади свыше 70 тыс. га", - рассказали в пресс-службе. В общем объеме лесокультурного производства преобладали хвойные и твердолиственные породы.

При проведении работ по лесовосстановлению особый акцент был сделан на участках разработанных усохших насаждений хвойных пород. Здесь было создано свыше 29 тыс. га лесных культур, что на 8 тыс. га больше, чем в 2018 году.

Еще один тренд - увеличение объемов создания лесных культур селекционным посевным и посадочным материалом: в 2019 году они были созданы на площади 25,5 тыс. га (155% к годовому заданию). По сравнению с 2018-м создание таких культур по площади увеличено на 6,7 тыс. га, а по удельному весу в объеме посева и посадки леса этот показатель повысился с 53,6% до 58,2%.

Пользуется спросом и посадочный материал с закрытой корневой системой. "Именно его использование позволило работникам отрасли продлить лесокультурный сезон и существенно увеличить объемы создания новых лесов", - отметили в пресс-службе.

В текущем году лесохозяйственные учреждения планируют выполнить лесовосстановление и лесоразведение на площади не менее 38 тыс. га.-0-