Более 55% белорусских семей полностью удовлетворены жилищными условиями - Белстат

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На начало 2021 года более половины белорусских семей были полностью удовлетворены жилищными условиями. Об этом свидетельствуют данные выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Среди опрошенных домохозяйств 55,4% ответили, что полностью удовлетворены жилищными условиями, 29,6% сказали, что "скорее удовлетворены". "И да, и нет" ответили 6,4% опрошенных, "скорее не удовлетворены" - 6,2%, "совершенно не удовлетворены" - 2,4%. При этом настроения городских и сельских жителей несколько отличаются. Среди первых полностью удовлетворенных жилищными условиями больше - 58,1%, среди сельчан - 46,2%. Скорее удовлетворены 27,7% жителей городов и поселков городского типа и 36% жителей сельской местности.

Кроме того, картина меняется от региона к региону. Так, в Брестской области и столице полностью удовлетворенных условиями проживания меньше - 49,3% и 49,7% соответственно. Зато в Витебской и Гродненской областях таких больше - 62,7% и 63,9% соответственно. В остальных полностью удовлетворены от 53 до 59% респондентов. При этом ответ "скорее не удовлетворены" дали 10,7% минчан, 5,8% жителей Брестского региона, 5,2% - Витебского, 5,9% - Гомельского, 3,7% - Гродненского, 4,4% - Минского и 4% - Могилевского.

Большинство семей также отмечают, что обеспечены основными необходимыми для жизни предметами. Примерно с 2009 года стабильно более чем в 98% домохозяйств есть телевизор. Холодильники имеются у 99,9% респондентов, стиральные машины-автоматы - у 92,4%, электропылесосы - у 87,2%, микроволновки - у 76,4%. Посудомойками обзавелись пока лишь 5,6% семей, а музыкальные центры есть у 13,1%. Что неудивительно, когда большинство предпочитает слушать музыку с телефона в наушниках или же с персонального компьютера (наличие такового отмечено в 71,2% домохозяйств).-0-