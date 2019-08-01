Более 5,5 тыс. молодых врачей прибыли на первое рабочее место

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В учреждения здравоохранения Беларуси прибыли на первые рабочие места 5573 молодых специалиста - выпускники вузов и колледжей, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Первый рабочий день сегодня прошел у 2965 врачей-специалистов и 2608 врачей-интернов. По оперативным данным, в организации здравоохранения Минска прибыли 1368 молодых специалистов, Минской области - 805, Могилевской - 685, Витебской - 575, Гродненской - 486, Гомельской - 765, Брестской - 672, организации здравоохранения республиканского подчинения и др. - 217.

Получили распределение на первые рабочие места 3686 выпускников медицинских колледжей. Из них за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов обучались 2714, в том числе на условиях целевой подготовки - 1190, за счет средств физических и юридических лиц (на платной основе) - 972. По оперативным данным, на первые рабочие места прибыли в Минск 858 выпускников, Минскую область - 620, Могилевскую - 326, Витебскую - 265, Гродненскую - 468, Гомельскую - 568, Брестскую - 502, организации здравоохранения республиканского подчинения - 50, иные ведомства - 29.

Сейчас в отрасли 308 425 работников. Численность тех, кто имеет высшее медобразование, составляет 52 717, среднее специальное образование - 115 312. За последние пять лет численность врачей-специалистов выросла на 8,8%, специалистов со средним специальным образованием - на 4,2%.

Минздрав продолжает планомерную работу по внедрению в первичном звене врача общей практики (ВОП). Планируется внести изменения в программы подготовки этих специалистов в субординатуре, интернатуре и образовательные программы дополнительного образования в плане расширения компетенций и усиления подготовки по функциональной диагностике, ультразвуковой диагностике и др., с учетом установленных Минздравом требований к их компетенциям. Также разрабатывается новая концепция развития медицинского, фармацевтического образования на 2020-2025 годы.-0-