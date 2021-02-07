Более 560 км теплосетей заменили в Беларуси в 2020 году

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за 2020 год произведена замена 560,6 км изношенных тепловых сетей, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства.

Годовое задание по замене теплосетей было выполнено на 88,1%, в планах на год было осуществить замену 636,7 км изношенных тепловых сетей. С годовым заданием справились три области - Брестская, Витебская и Могилевская, там было заменено 92,1 км, 65,1 км и 93 км соответственно. В Гомельской области выполнена замена 97,8 км сетей (85,8% от годового задания), в Гродненской - 67,6 км (72,1%), в Минской - 90,9 км (72,7%). Столица с годовым заданием по замене теплосетей справилась. Здесь за 2020 год было заменено 54,1 км изношенных теплосетей.

"Эти мероприятия позволили снизить потери тепловой энергии при транспортировке до 9,2% (при установленном на 2020 год задании на уровне не более 10%)", - отметили в министерстве. В Брестской области потери тепловой энергии собственного производства при транспортировке снижены до 9,7%, в Витебской и Могилевской - до 10%, в Гомельской - до 8,8%, в Гродненской - до 9,8%, в Минской области - до 8,6%. В Минске потери тепловой энергии снижены до 6,6%.-0-