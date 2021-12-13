Более 570 тыс. минчан прошли полный курс вакцинации от COVID

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 570 тыс. жителей столицы прошли полный курс вакцинации от COVID-19, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально".

Санитарно-эпидемиологическую обстановку обсудили в Мингорисполкоме.

"Заболеваемость острыми респираторными инфекциями в столице сейчас не превышает средних многолетних значений. От коронавируса в столице привиты около 800 тысяч человек, в том числе свыше 570 тысяч прошли полный курс вакцинации. Часть горожан прошла и ревакцинацию", - рассказала главный врач Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Светлана Ермак.-0-