Более 60% безработных после переподготовки получают гарантию трудоустройства

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 60% безработных после прохождения обучения или курсов по переподготовке получают гарантию трудоустройства, сообщил во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА начальник управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Беларуси Олег Токун.

"Сейчас мы ориентируем все наши территориальные органы на то, чтобы мы не просто обучали безработных. Граждане должны знать, куда они потом пойдут работать. В настоящее время ситуация по стране такая: чуть больше 60% тех, кто проходит обучение, осуществляют это по заказу нанимателя", - сказал Олег Токун.

Например, в Минске по такой схеме обучают машинистов электропоезда по договору с метрополитеном, в Могилеве и Бресте - водителей троллейбусов. Распространена практика подготовки продавцов под заказ нанимателя, операторов почтовой связи, поваров, машинистов котельной - спектр профессий широк. В дальнейшем в управлении политики занятости Министерства труда и социальной защиты будут стремиться к стопроцентному обучению по заявкам нанимателей.

Остальные 40% безработных, не получившие гарантию трудоустройства, имеют право после обучения снова обратиться в службу занятости. "Как показывает практика, почти 90% из них достаточно быстро трудоустраиваются по полученной специальности", - отметил представитель Минтруда.-0-

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