Более 60% офисных работников имеют недостаточный уровень физической активности - исследование

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 60% банковских работников имеют недостаточный уровень физической активности. Результаты исследования можно экстраполировать на всех офисных работников, сообщила журналистам научный сотрудник клинической лаборатории профпатологии НПЦ гигиены Ольга Синякова, передает корреспондент БЕЛТА.

Масштабное исследование было проведено в одном из банковских учреждений, обследовали 639 человек. В том числе использовалось анкетирование для выявления риска неинфекционных заболеваний, оценивалась двигательная активность. "61% банковских работников имеют недостаточный уровень активности и только 3% - высокую активность", - сказала Ольга Синякова.

Избыточную массу тела имели 33% работников - этот показатель четко коррелирует с уровнем активности.

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