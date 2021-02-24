Более 60 специалистов из 5 стран объединит научная конференция в БГУ

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двухдневная международная научно-методическая конференция "Экологическое образование и устойчивое развитие. Состояние, цели, проблемы и перспективы" стартует 25 февраля в БГУ. Форум пройдет в онлайн-формате. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

"Участниками мероприятия станут более 60 ученых, педагогов и руководителей учреждений высшего, среднего и дополнительного образования, специалистов министерств, ведомств, комитетов, управлений и отделов образования из Беларуси, России, Украины, Казахстана и Кыргызстана. Это представители Международного государственного экологического института имени А.Д.Сахарова БГУ, Российской академии образования, Тернопольского национального медицинского университета имени И.Я.Горбачевского (Украина), школы-гимназии № 65 города Нур-Султан (Казахстан), Агентства по гидрометеорологии при МЧС Кыргызстана", - рассказали в пресс-службе.

Участники выступят с докладами по четырем тематическим направлениям: теория и методология развития современного экологического образования; научно-методические подходы к организации образовательной среды; инновации и педагогическое творчество; дополнительное образование детей, молодежи и взрослых в интересах целей устойчивого развития.

Второй день конференции пройдет в форме дистанционных круглых столов. Здесь участники поделятся опытом проведения экологического квеста "Путешествие по экологической тропе детского сада", представят методические разработки внеклассных мероприятий по темам "Роль лесов и болот в формировании климата" и "Сила ветра на службе у человека", расскажут о тематических эконеделях и экологическом образовании и воспитании учащихся.

Организаторами форума выступают Министерство образования, Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды, Республиканский центр экологии и краеведения и Международный государственный экологический институт имени А.Д.Сахарова БГУ.-0-