Более 60 тыс. детей примут участие в новогодних профсоюзных праздниках

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В новогодних профсоюзных праздниках поучаствуют более 60 тыс. детей. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Федерации профсоюзов Беларуси.

Самые масштабные представления проходят на трех площадках - в Минске во Дворце культуры профсоюзов и Дворце культуры ветеранов, а также в Брестском областном Дворце культуры. В этом году республиканская профсоюзная елка собрала около 300 детей из столицы и Минской области. По традиции ребят поздравил и председатель Федерации профсоюзов Михаил Орда. Организация новогодних праздников с яркими представлениями и подарками - добрая традиция национального профцентра. В течение месяца воспитанники социальных приютов, детских домов семейного типа, школ-интернатов, дети из многодетных и малообеспеченных семей и дети-инвалиды собираются вместе, знакомятся и погружаются в сказку.

"Все, что мы делаем в жизни, по сути, делаем для детей. И здесь нет разделения, родной ребенок или нет, - это все наши дети. Их улыбки, настроение - самое дорогое, что есть у каждого человека. От них мы заряжаемся энергией, черпаем позитив и заряд бодрости. Именно для них мы работаем и стараемся сделать все возможное, чтобы у каждого ребенка было больше возможностей для развития, - рассказал Михаил Орда. - Конечно, особое внимание нужно тем детям, которые столкнулись с какими-то сложностями в жизни. Где-то надо помочь финансово, где-то просто надо быть рядом сложный период и поддержать семью. Или стать наставником молодому человеку. И мы всегда оказываем такую поддержку".

Профсоюзы шефствуют над почти 200 детскими учреждениями по всей стране. Помощь оказывается не только в канун новогодних праздников. В первую очередь это материальная поддержка, помощь в ремонте, приобретение необходимого оборудования, оздоровление и многое другое. Так, например, свои подарки уже получили Березовский районный центр коррекционно-развивающего образования и реабилитации, Бегомльская и Улуковская вспомогательные школы-интернаты, Новогрудская специализированная школа-интернат для детей с тяжелыми нарушениями речи, нарушениями психологического развития, трудностями в обучении. Кроме того, не остаются без внимания и дети работников организаций и предприятий по всей стране. По инициативе профкомов организовываются праздники с вручением подарков, проводятся экскурсии.

Профсоюзные новогодние акции пройдут до середины января, чтобы ни один ребенок не остался без заботы и внимания. Напомним, благотворительная акция "Профсоюзы - детям" действует с 2002 года. Только в 2020 году сумма оказанной профсоюзами помощи в рамках новогодних и рождественских мероприятий составила более Br710 тыс.

Благотворительные праздники - лишь небольшая часть общей работы, которую проводят профсоюзы по поддержке маленьких жителей Беларуси. Необходимая помощь также оказывается семьям при подготовке детей к новому учебному году, в летнюю оздоровительную кампанию, Дню защиты детей. Конечно же, оказывается и помощь тем семьям, которые по тем или иным причинам оказались в сложной ситуации.-0-