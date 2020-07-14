Более 60 заблудившихся нашли в лесах с начала года

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 60 человек заблудились в лесах с начала года, их разыскивали спасатели совместно с работниками иных ведомств и волонтерами. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил начальник управления аварийно-спасательных служб и ликвидации чрезвычайных ситуаций МЧС Сергей Новик, передает корреспондент БЕЛТА.

Поисково-спасательная служба МЧС была создана в мае 2018 года. С тех пор спасатели совместно с работниками милиции, лесного хозяйства и волонтерами уже нашли 768 потерявшихся, в том числе 65 детей.

"В среднем за год теряется 350-400 человек по стране. В 2018-м было найдено 279 человек, из них 31 ребенок, в 2019-м - 425 взрослых и 26 детей, за шесть месяцев 2020-го - 64 человека, из них восемь детей", - проинформировал Сергей Новик.

Как отметил Сергей Новик, сейчас ежедневно теряются в лесах два-три человека. Как правило, это взрослые. "Часто теряются бабушки, дедушки, которые забывают взять с собой мобильный, забывают предупредить детей, внуков", - сказал начальник управления.

Чтобы не потеряться в лесу, перед выходом стоит изучить карту местности, взять телефон с навигатором и полной зарядкой, минимальную аптечку, воду, спички, небольшой запас еды. Перед походом в лес лучше сообщить родственникам или знакомым о предполагаемом маршруте и времени возвращения. Чтобы не потеряться, если в лесу с компанией, можно воспользоваться свистком. Его звук слышен за 2-3 км. Не стоит надевать камуфляж - одежда должна быть плотной и яркой. Не помешает красная кепка, косынка или любой заметный предмет. В пасмурную погоду поход лучше отложить.

Важной темой летом остаются и правила пожарной безопасности в лесу. По данным Минлесхоза, с начала года в Беларуси произошло более 800 лесных пожаров, запреты на посещение лесов сохраняются в трех районах - Гомельском, Брагинском и Добрушском. Ограничения там будут сняты по мере стабилизации пожарной обстановки.

Сотрудники лесной охраны за нарушение пожарной безопасности с начала года привлекли к административной ответственности более 450 человек. Всего же более 1,7 тыс. были привлечены к ответу за различные нарушения. Система видеофиксации в лесах помогла найти 140 из них.

Если человек заметил лесной пожар, то ему стоит сразу же сообщить в службу спасения по телефону 101 или 112. Главная задача - не дать пожару набрать силу и распространиться. Для этого следует потушить огонь, тщательно осмотреть место и убедиться, что не осталось очагов горения. При тушении огня в лесу лучше сбить пламя на кромке пожара. Для этого используются зеленые ветви, также можно забрасывать кромку пожара землей.

Согласно законодательству, за нарушение требований пожарной безопасности в лесах и на торфяниках либо нарушение запрета на их посещение предусмотрен штраф до 25 базовых величин (1 БВ сейчас - Br27). Если нарушение привело к уничтожению или повреждению леса либо торфяников и в этих действиях нет состава преступления, то штраф от 25 до 50 базовых величин.-0-