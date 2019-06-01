Более 600 новобранцев внутренних войск приняли присягу

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 600 военнослужащих нового пополнения приняли сегодня военную присягу во всех соединениях и частях внутренних войск, сообщил БЕЛТА официальный представитель внутренних войск МВД Владимир Порхомцев.

"Ранее торжественный ритуал проводился в середине июня, но в нынешнем году командованию войск пришлось сместить период курса молодого бойца и дату принятия присяги, - рассказал Владимир Порхомцев. - Это связано с тем, что уже 5 июня бойцы заступят на первое дежурство, чтобы следить за порядком на городских улицах, а в конце месяца они будут обеспечивать безопасность во время II Европейских игр".

Заместитель министра внутренних дел - командующий внутренними войсками генерал-майор Юрий Караев лично поздравил с принятием военной присяги военнослужащих войсковой части 3214. Обращаясь к родителям новобранцев, он отметил, что военная служба - довольно рискованное и опасное дело, но их дети находятся в надежных руках, здесь они по-настоящему повзрослеют и возмужают. "И голодными не будут. Я сравнивал продовольственные пайки военнослужащих внутренних войск с продпайками аналогичных подразделений других стран, и оказалось, что наш немного выше по калорийности, чем у солдат армий США, Великобритании и Франции", - улыбаясь, добавил командующий.

Родители пообщались с командирами, ознакомились с условиями службы и проживания своих сыновей. Родные, близкие и друзья солдат с интересом посмотрели показательные выступления рот специального назначения по рукопашному бою, по достоинству оценили мастерство военнослужащих роты почетного караула и боевую подготовку роты обеспечения специальных операций. После окончания торжественного ритуала молодые бойцы отправились в свое первое трехсуточное увольнение полноправными военнослужащими внутренних войск.-0-