Более 600 пограничников приняли присягу в Беларуси

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 600 новобранцев, призванных весной в органы пограничной службы, приняли сегодня военную присягу, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного пограничного комитета.

Торжественные мероприятия прошли практически во всех пограничных воинских частях. На строевом плацу группы связи и обеспечения в Минске в церемонии участвовали 50 военнослужащих. В этом году из-за сложившейся эпидемиологической ситуации на мероприятии не присутствовали близкие молодых людей.

Анатолий Лаппо

Председатель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо отметил символичность принятия военной присяги в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. "Белорусский народ помнит и чтит память тех, кто сражался за свободу и независимость Отечества. Молодому поколению защитников есть с кого брать пример и на кого равняться. И сегодня они уже берут на себя ответственность за защиту белорусского народа, безопасность государства и нерушимость его границ", - сказал руководитель пограничного ведомства.

После принятия присяги состоялся традиционный митинг, завершилось все торжественным маршем.

Сегодняшней церемонии предшествовали напряженные недели курса начальной военной подготовки. Еще на этапе отбора в военных комиссариатах призывники прошли тщательное медицинское обследование, а также психологическое тестирование.

После присяги новобранцы продолжат подготовку по специальности "инспектор пограничной службы". В группе связи и обеспечения часть военнослужащих пройдет дополнительное обучение для службы на должностях связного и автомобильного профиля, комендантской роты, роты почетного караула.-0-

Фото Государственного пограничного комитета