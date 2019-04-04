4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 600 пожаров произошло в природных экосистемах Беларуси с начала года, сообщил сегодня на пресс-конференции начальник главного управления государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны МЧС Андрей Юржиц, передает корреспондент БЕЛТА.

"С начала года в стране произошло уже более 600 пожаров в природных экосистемах, в том числе в лесах и на торфяниках. Как правило, пожары возникают из-за человеческого фактора, часто связаны с выжиганием сухой растительности. В этом году уже имеется три случая гибели людей - в Гомельской, Минской и Гродненской областях. В результате таких пожаров были повреждены шесть хозяйственных построек", - рассказал Андрей Юржиц.

Консультант управления лесного хозяйства Министерства лесного хозяйства Александр Угрин отметил, что сложившаяся ситуация с лесными пожарами обусловлена нехарактерными погодными условиями. "Солнечная погода и порывистый ветер привели к тому, что лесохозяйственные учреждения уже со второй декады марта приступили к тушению лесных пожаров. Первое возгорание на территории лесного фонда было зарегистрировано 18 марта. По состоянию на 4 апреля в лесном фонде Минлесхоза зафиксировано 32 случая лесных пожаров на общей площади 20 га. Больше всего пострадали лесхозы Брестского ГПЛХО (Полесский, Столинский, Милошевичский). Усугубляет пожарную обстановку массовое выжигание сухой растительности на землях иных категорий, в результате которых огонь переходит на территорию лесного фонда", - подчеркнул он.

Минлесхоз с учетом погодных условий скорректировал план подготовки к пожароопасному сезону. Кроме того, лесхозы ежегодно усиливают материально-техническую базу лесопожарных служб. "Своевременно принятые меры позволили обеспечить контроль за обстановкой в лесах", - добавил Александр Угрин.

Во время пожароопасного сезона в лесах запрещается разводить костры в неустановленных местах. За нарушение требований пожарной безопасности в лесах в соответствии с Кодексом об административных нарушениях предусматривается вынесение предупреждения или наложение штрафа в размере до 25 базовых величин (одна БВ составляет Br25,5). Активно используются средства фото- и видеофиксации. В 2018 году с их помощью были привлечены к ответственности свыше 460 нарушителей, с начала 2019 года - 92.

В МЧС напоминают, что палы травы не приносят никакой пользы, выжигание лишь уничтожает растения. Это приводит к повышению кислотности и уменьшению плодородности грунта, обеднению растительности. Практически все животные и насекомые, которые живут в сухой траве или на поверхности земли, погибают при сильном травяном пожаре. На пепелищах очень часто находят сгоревшие птичьи гнезда, грызунов, детенышей зайцев, ежей. Огонь наносит непоправимый урон природному разнообразию. Начинающую гореть траву можно потушить самостоятельно. Подручными средствами следует сбивать пламя с кромки пожара связкой прутьев или веток лиственных деревьев либо же забрасывать кромку пожара песком. Если ясно, что самостоятельно погасить пламя не удастся, нужно немедленно сообщить о случившемся по телефону 101 и постараться как можно быстрее покинуть место пожара.-0-