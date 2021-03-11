Более 600 тыс. билетов на поезда оформлено с начала года с помощью электронных сервисов БЖД

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 600 тыс. билетов на поезда во всех видах сообщения оформлено с начала года с помощью электронных сервисов Белорусской железной дороги, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

В декабре 2019 года для пассажиров стали доступны мобильное приложение "БЧ. Мой поезд" и обновленный раздел "Услуги пассажирам" на сайте БЖД. В данных сервисах имеется возможность оформления проездных документов на поезда с нумерованными и ненумерованными местами. Также пользователям доступны сервис "Онлайн-табло", личный кабинет, подробная справочная информация по вопросам, связанным с перевозкой пассажиров и багажа.

Наибольшей популярностью по-прежнему пользуется продажа электронных билетов на поезда с нумерованными местами. Сейчас пассажиры таких поездов оформляют через интернет свыше 43% от всего количества проездных документов. Причем в феврале текущего года эта доля выросла в 1,5 раза по сравнению с аналогичным месяцем 2020-го.

Продолжает расти популярность и электронных билетов на поезда с ненумерованными местами. Так, в феврале этого года пассажиры поездов региональных линий эконом-класса и городских линий приобрели в три раза больше электронных билетов по отношению к февралю 2020-го.

Мобильное приложение "БЧ. Мой поезд" установили уже более 200 тыс. человек.-0-