5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 600 участников соберет VI Форум регионов Беларуси и России. Речь об этом шла сегодня в Санкт-Петербурге на первом совместном заседании белорусского и российского оргкомитетов по подготовке и проведению мероприятия, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Совета Республики.
В мероприятиях форума примут участие все регионы Беларуси и более 70 регионов России, всего - более 600 участников, проинформировал заместитель председателя Совета Федерации Юрий Воробьев. Темой пленарного заседания станут межрегиональные связи как основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства народов двух стран. В целом форум будет посвящен культурному, гуманитарному и образовательному сотрудничеству.
Как отметила заместитель председателя Совета Республики Марианна Щеткина, важной частью программы станет круглый стол "Стратегия развития Союзного государства". "Все те вопросы, которые сегодня волнуют наши народы, которые находятся в работе наших правительств, наших парламентов, - они все будут обсуждаться на полях форума", - подчеркнула Марианна Щеткина. Его девизом, по мнению Марианны Щеткиной, может стать "Развитие регионального сотрудничества как эффективный инструмент формирования единого культурного и гуманитарного пространства".
На форуме будут подписаны соглашения о сотрудничестве между регионами двух стран, коммерческие контракты, другие документы о партнерстве. "Уже есть темы для обсуждения, которые предлагают предприниматели. Есть много предложений. Советы делового сотрудничества ставят перед собой задачу обсудить проблемные вопросы и найти решения", - отметила заместитель председателя Совета Республики. Вместе с ней от белорусской стороны участие в совместном заседании оргкомитетов приняли члены Президиума верхней палаты парламента Виктор Сиренко, Александр Попков, Владимир Пантюхов.
VI Форум регионов Беларуси и России планируется провести в Санкт-Петербурге 16-18 июля.-0-
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