5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 600 участников соберет VI Форум регионов Беларуси и России. Речь об этом шла сегодня в Санкт-Петербурге на первом совместном заседании белорусского и российского оргкомитетов по подготовке и проведению мероприятия, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Совета Республики.

В мероприятиях форума примут участие все регионы Беларуси и более 70 регионов России, всего - более 600 участников, проинформировал заместитель председателя Совета Федерации Юрий Воробьев. Темой пленарного заседания станут межрегиональные связи как основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства народов двух стран. В целом форум будет посвящен культурному, гуманитарному и образовательному сотрудничеству.

Марианна Щеткина

Как отметила заместитель председателя Совета Республики Марианна Щеткина, важной частью программы станет круглый стол "Стратегия развития Союзного государства". "Все те вопросы, которые сегодня волнуют наши народы, которые находятся в работе наших правительств, наших парламентов, - они все будут обсуждаться на полях форума", - подчеркнула Марианна Щеткина. Его девизом, по мнению Марианны Щеткиной, может стать "Развитие регионального сотрудничества как эффективный инструмент формирования единого культурного и гуманитарного пространства".

На форуме будут подписаны соглашения о сотрудничестве между регионами двух стран, коммерческие контракты, другие документы о партнерстве. "Уже есть темы для обсуждения, которые предлагают предприниматели. Есть много предложений. Советы делового сотрудничества ставят перед собой задачу обсудить проблемные вопросы и найти решения", - отметила заместитель председателя Совета Республики. Вместе с ней от белорусской стороны участие в совместном заседании оргкомитетов приняли члены Президиума верхней палаты парламента Виктор Сиренко, Александр Попков, Владимир Пантюхов.

VI Форум регионов Беларуси и России планируется провести в Санкт-Петербурге 16-18 июля.-0-

Фото Совета Федерации