14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 630 мероприятий проведено во время акции "Чудеса на Рождество", сообщила корреспонденту БЕЛТА координатор волонтерского движения "Доброе сердце", секретарь Центрального комитета БРСМ, председатель ЦС БРПО Александра Гончарова.

Подведены итоги благотворительной акции Белорусского республиканского союза молодежи и Белорусской республиканской пионерской организации "Чудеса на Рождество", которая стала неотъемлемой частью благотворительного проекта "Наши дети". "Так, за время акции с 5 декабря по 9 января территориальными структурами проведено более 630 мероприятий. Они проводились на районном, городском, областном и республиканском уровнях. Было задействовано около 630 волонтеров, помощь оказана 16 600 детям, 262 учреждениям социального типа, волонтеры также посетили 2490 семей", - рассказала Александра Гончарова.

Мероприятия включали в себя как сбор канцелярских товаров, сладких подарков, так и организацию "Елки желаний", посещение и организацию праздничных программ. "Например, в Минске такая акция прошла 29 декабря. Для 400 детей был организован новогодний квест "Семь желаний", куда были приглашены воспитанники детских интернатных учреждений, детских домов семейного типа. Минская область 27 декабря провела акцию и подготовила подарки для 28 воспитанников центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Березинского района. Брестская область выполнила желания детей, которые воспитываются в неполных семьях и являются инвалидами и онкобольными. В Гомельской области участники акции посещали многодетные и опекунские семьи", - отметила координатор волонтерского движения.

Символом акции "Чудеса на Рождество" традиционно стали красные рукавички, которые отражают стремление детей и молодежи Беларуси окружить заботой, вниманием людей, особенно в новогодние и рождественские дни.-0-