2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 64 тыс. абитуриентов зарегистрировались на ЦТ, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства образования.

"Для участия в ЦТ 2020 года зарегистрированы 64 314 абитуриентов (76 888 - в 2019 году). По результатам регистрации наиболее популярные предметы - русский язык (52 660 зарегистрированных), математика (34 805) и английский язык (23 549)", - рассказали в пресс-службе.

Регистрация участников ЦТ проходила с 2 мая по 1 июня на базе 41 учреждения высшего и среднего специального образования, из которых 13 находятся в Минске. Она проводилась с использованием автоматизированной информационной системы "Общереспубликанский банк данных участников централизованного тестирования" по принципу одного окна. Абитуриент мог зарегистрироваться для прохождения ЦТ в любом из пунктов проведения тестирования по всей стране. Иностранцы и граждане Беларуси, постоянно проживающие на территории иностранных государств, имели возможность зарегистрироваться посредством почтовой связи. Если у абитуриентов по уважительным причинам не было возможности зарегистрироваться для участия в ЦТ самостоятельно, то регистрацию могли произвести их законные представители.

Во время регистрации абитуриентов проинформировали о правилах прохождения ЦТ и порядке предоставления его результатов. В связи с эпидобстановкой в этом году изменился порядок регистрации. В частности, абитуриент должен был заполнить в электронном виде заявление и отослать его с личного электронного адреса на адрес электронной почты выбранного пункта регистрации. Получив на свой личный электронный адрес лицевой счет, абитуриент должен был внести плату за прием и оформление документов для участия в ЦТ через систему "Расчет" (ЕРИП) (за исключением льготной категории граждан).

Была также организована предварительная запись для определения даты и времени посещения пункта регистрации абитуриентом. Всю необходимую информацию абитуриент получал по электронной почте либо мог ознакомиться с ней на сайте пункта регистрации. В установленные для абитуриента сроки после внесения платы и оформления документов абитуриент должен был прибыть в пункт регистрации, чтобы забрать пропуск на ЦТ. В каждом пункте регистрации работала горячая линия для информационной поддержки абитуриентов, имеющих сложности в проведении предварительной электронной регистрации, а также по иным вопросам.

Регистрация абитуриентов проводилась в соответствии с измененным графиком, согласно которому ЦТ в основные дни будет проходить с 25 июня по 16 июля. ЦТ по русскому языку и математике будет проходить по 2 дня по каждому учебному предмету. Таким образом, после завершения регистрации в пропуске абитуриента указывается предмет, день проведения экзамена и адрес пункта проведения ЦТ. Абитуриенты, которые получили пропуска до изменения сроков проведения ЦТ, должны воспользоваться переводной таблицей. "Например, абитуриенты, у которых в пропуске дата проведения ЦТ по русскому языку - 15 июня, должны прийти на него 26 июня. Если в пропуске указана дата проведения ЦТ по русскому языку 27 июня, то абитуриент обязан быть на экзамене 27 июня", - пояснили в РИКЗ.

В пунктах проведения ЦТ будут соблюдаться все необходимые санитарно-эпидемиологические требования.-0-