Более 64 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию проведено в Беларуси

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По состоянию на 12 апреля в Беларуси проведено более 64 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию, сообщили БЕЛТА в Министерстве здравоохранения.

Для тестирования задействованы ресурсы 17 лабораторий.

По оперативным данным, в республике зарегистрировано 2578 человек с коронавирусной инфекцией. У большей части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме, 50 пациентов нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких. После лечения выздоровели и выписаны 203 человека. Умерли 26 пациентов с хроническими заболеваниями и выявленной коронавирусной инфекцией.-0-