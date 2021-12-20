20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 66% белорусов не видят проблем, требующих срочного решения со стороны органов власти. Такие данные социологического исследования "Беларусь. Мнение о будущем" корреспонденту БЕЛТА привел руководитель Аналитического центра EcooM Сергей Мусиенко.

Респондентам предлагалось ответить на вопрос: какие проблемы вы считаете наиболее актуальными и требующими срочного решения со стороны органов власти. Это был открытый вопрос.

В числе актуальных проблем белорусы назвали: дорожное строительство и ремонт - 6,04%, здравоохранение - 3,29%, заработная плата и благосостояние граждан - 3,08%, жилищно-коммунальное хозяйство - 2,94%, благоустройство - 2,71%, жилищная политика и строительство - 2,64%, рынок труда, рабочие места, занятость населения - 1,97%, транспортная инфраструктура - 1,23%, образование - 0,86%, социальная защита и пенсионная система - 0,53%.

Нет ответа у 66,4% респондентов. "По большому счету это ответ на то, что серьезных, глобальных проблем, о которых стоило бы говорить, у людей не присутствует в своей подавляющей массе. Но оставшиеся ответы - это порядка 4 тыс. И мы не могли их игнорировать. Потому что это серьезный массив и стоит проанализировать эти проблемы, - сказал Сергей Мусиенко. - Для меня было удивлением увидеть ответ "дорожное строительство и ремонт". Это на фоне дорог, которые хвалят все. Неожиданно, откровенно говоря. Возникает такой вопрос: это во многом на региональном уровне? Я думаю, что органам власти стоит обратить на это внимание. С большим отрывом идет здравоохранение. Но это совершенно не критичная цифра, согласитесь, при любом опросе. Тем более в ковидный период, когда нагнетается во всем мире истерия. Локдауны, карантины, комендатские часы, маски, QR-коды. Мы видим людей, которых бьют электрошоком за отсутствие маски. В Европе уже без маски и QR-кода не зайти в ресторан. А мы живем в другом мире, и этот мир работает позитивно. И проблема здравоохранения такой не является - это текущий вопрос. Возможно, зачастую у людей с другими осложнениями и хроническими заболеваниями сейчас меньше возможности для лечения. Но это объективно. Мы уже перепрофилируем ковидные медучреждения. Этот процесс идет".

Проблемы в сфере образования отмечают только 0,86% белорусов. "Это тоже говорящий ответ. Это показатель нашего образования. Это локальные, мелкие вопросы, которые возникают. Но они не системные и не страновые. Это тоже отрадно. Заметьте, в этом длинном перечне нет Вооруженных Сил как проблемы. Нет проблемы призыва, дедовщины, каких-то других негативных элементов. Только всего 0,1% респондентов упомянули о проблемах в Вооруженных Силах. Вообще все эти ответы - очень серьезный обратный показатель проблем общества. То есть если люди не заостряют на этом внимание, то проблемы, по сути, не существует", - отметил руководитель Аналитического центра EcooM.

В рамках социологического обеспечения республиканского референдума с 15 ноября по 4 декабря 2021 года социологическим консорциумом ГНУ "Институт социологии НАН Беларуси" совместно с Аналитическим центром EcooM проведено масштабное социологическое исследование "Беларусь. Мнение о будущем". В опросе приняли участие 10 217 респондентов. Генеральная совокупность - экономически занятое население. Выборка многоступенчатая, стратифицированная (по региону проживания и типу населенного пункта), с контролем квот по полу и возрасту. Исследованием охвачены все области Беларуси, Минск, 52 района (с учетом 9 районов столицы), почти 350 организаций и предприятий различных сфер и форм собственности.-0-

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