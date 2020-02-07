Более 660 т шишек заготовят лесхозы Беларуси в этом сезоне

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируется заготовить 660,9 т шишек и получить из них более 7 т семян в нынешнем сезоне (осень 2019 года - весна 2020-го), сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

В Беларуси завершается заготовка шишек. По состоянию на начало февраля, уже собрано около 80% сырья. Наиболее активно сработали лесохозяйственные учреждения Гомельской и Минской областей, где было собрано 312 т и 190 т шишек соответственно.

Активно работают и перерабатывающие цеха: к ним уже поступило около 510 т собранного сырья. Традиционно основную долю от общего объема составляют шишки сосны (494 т).

Всего в нынешнем году учреждения рассчитывают получить из шишек около 6,5 т семян сосны обыкновенной, 410 кг семян европейской ели и 40 кг семян европейской лиственницы.

В лесхозах Беларуси шишки собирают на специальных плантациях, а также в хозяйственных семенных насаждениях, где растут сосны и ели с улучшенными качествами. Белорусские семена в основном используются для выращивания посадочного материала для собственных нужд, так как в стране ежегодно растут объемы лесовосстановления и лесоразведения. В случае возникновения излишков часть семян поставляется на экспорт.-0-