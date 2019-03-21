21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 67 тыс. детей отдохнут в школьных оздоровительных лагерях на весенних каникулах, сообщила журналистам консультант главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Лариса Емельянчик, передает корреспондент БЕЛТА.

"На весенних каникулах в школьных оздоровительных лагерях отдохнут 67,2 тыс. детей. В 2018-м эта цифра была более 50 тыс. Такая форма отдыха и оздоровления очень востребована. В этом году мы впервые практикуем форму лагерей с круглосуточным пребыванием. Такой лагерь организует Центральный район столицы на базе лагеря "Спутник". Планируется, что там отдохнут 140 детей. В дальнейшем, мы надеемся, это войдет в практику работы на каникулах", - сказала Лариса Емельянчик.

По ее словам, особое внимание во время каникул будет уделено вопросам безопасности. "Безопасность, сохранность жизни и здоровья наших детей - это первоочередная задача, которая сегодня стоит перед педагогами. В преддверии каникул проводится дополнительная информационно-разъяснительная работа с учениками и их родителями о безопасном и ответственном поведении и на водоемах, и на пешеходных переходах. Дети не должны оставаться без присмотра. На этом мы акцентируем внимание взрослых", - отметила Лариса Емельянчик.-0-