Более 680 школьников стали победителями республиканской олимпиады по учебным предметам

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победителями республиканской олимпиады по учебным предметам стали 688 школьников, сообщили БЕЛТА в пресс-центре Министерства образования.

"Победителями стали 688 учащихся. Им вручены дипломы и призы министра образования, подарки почетных гостей и иностранных представительств", - рассказали в пресс-центре.

Заключительный этап общереспубликанского интеллектуального состязания проходил 25-29 марта по 18 учебным предметам. Свои знания продемонстрировали 1 534 школьника из всех регионов страны, столицу представляли лицеисты БГУ. Участие в олимпиаде приняли также ребята из Польши и Украины. Они демонстрировали свои знания по белорусскому языку и литературе и по математике соответственно.

Олимпиадные состязания принимали такие города, как Лида (русский язык и литература), Борисов (обществоведение), Могилев (белорусский язык и литература), Бобруйск (история), Орша (география), Жлобин (трудовое обучение), Полоцк (английский, немецкий, французский, испанский, китайский языки), Барановичи (математика), Пинск (информатика), Витебск (физика, астрономия), Гомель (биология, химия), Молодечно (физкультура и здоровье).-0-