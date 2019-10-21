Более 7 тыс. актов о хищении электроэнергии составили сотрудники "Минскэнерго" с начала года

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 7,3 тыс. актов о безучетном потреблении электроэнергии составили сотрудники "Минскэнерго" с начала года. За это время они провели 3,5 тыс. рейдов, сообщили БЕЛТА на предприятии.

В "Минскэнерго" обращают внимание, что за самовольное потребление электроэнергии, вмешательство в работу прибора учета, срыв пломб предусмотрены внушительные штрафы. Суммы ущерба, нанесенного энергоснабжающей организации, могут достигать десятков тысяч белорусских рублей. Кроме того, по этим видам нарушений предусмотрена административная ответственность по статье 20.10 КоАП РБ с наложением штрафа, который может достигать пятикратного размера от суммы причиненного ущерба. В конечном счете, сумма получается колоссальной, отмечают на предприятии.

Безучетное потребление электроэнергии может не только оставить без электричества важные социальные объекты и других потребителей, но и нанести вред здоровью нарушителя и окружающих его людей. "Борьба с хищением электроэнергии - дело общее, в котором важную роль играют совместные усилия. Предотвращая несанкционированное подключение электроприемников недобросовестных потребителей, мы сокращаем вероятность возникновения аварийных режимов и отключений в сети", - подчеркивают в "Минскэнерго". Сообщить о случае хищения электрической энергии можно на предприятие в письменной (электронной) форме либо по телефону. Конфиденциальность гарантирована.-0-