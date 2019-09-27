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27 сентября 2019, 11:01

Более 7 тыс. детей из нуждающихся семей получили помощь к школе благодаря проекту БОКК

Фото из архива
Фото из архива

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусское общество Красного Креста с 1 августа по 15 сентября проводило республиканскую благотворительную кампанию "Соберем детей в школу!", помощь получили более 7 тыс. детей. Об этом БЕЛТА сообщили в организации.

Всего было собрано свыше Br27,6 тыс., из них около Br19,1 тыс. поступило от юридических лиц, почти Br8,5 тыс. - от физлиц. Для сравнения: в прошлом году удалось собрать около Br20,3 тыс.

Помимо финансовых средств белорусы пожертвовали 118,9 тыс. единиц товаров: почти 47 тыс. единиц одежды, 2,8 тыс. пар обуви, 59 тыс. школьных принадлежностей и более 9 тыс. других вещей. Это тоже больше, чем в прошлом году (в 2018-м было 103,7 тыс. единиц).

Волонтеры и сотрудники Красного Креста передали собранные и закупленные школьные принадлежности детям из нуждающихся многодетных и неполных семей, семей вынужденных переселенцев, беженцев и лиц, ищущих убежище, семей, где у родителей или детей есть инвалидность, и тех, кто находится в социально опасном положении.

В акциях приняли участие 2,2 тыс. волонтеров Красного Креста, тысячи жителей Беларуси, десятки государственных и частных компаний, индивидуальных предпринимателей.-0-

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