16 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 7 тыс. паспортов нового образца выдано в Беларуси с 1 сентября. Об этом сообщил журналистам начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун на первом региональном форуме #GBCregions в Гомеле, передает корреспондент БЕЛТА.

Алексей Бегун отметил, что серьезного ажиотажа при получении подобных документов нет. Службы работают в штатном режиме. Ежедневно поступает около 1 тыс. заявок от граждан Беларуси и иностранцев, постоянно проживающих на территории республики. Наибольшую активность проявляют жители столицы, а также Минской и Гомельской областей.

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