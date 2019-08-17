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Более 70% белорусских школ получили паспорта готовности к новому учебному году

Общество 17.08.2019 | 21:36
Фото из архива
Фото из архива

17 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 70% белорусских школ получили паспорта готовности к новому учебному году. Такую информацию озвучил в эфире телеканала "Беларусь 1" министр образования Беларуси Игорь Карпенко, сообщает БЕЛТА.

"На сегодняшний момент в более 70% школ, предъявленных к паспортизации, подписаны паспорта готовности", - сказал Игорь Карпенко.

Министр также отметил, что в этом году в Беларуси откроют 8 школ-новостроек. Две из них - в Минске: в микрорайонах Сухарево и Уручье.

Как сообщалось, паспорта готовности учреждений образования, общежитий к новому учебному году необходимо подписать к 23 августа.

Всего в новом учебном году к занятиям приступят 115 тыс. первоклассников, это на 5 тыс. больше, чем в прошлом. Всего по стране за парты 2 сентября сядут 1 млн 30 тыс. школьников.-0-

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Министерство образования, школы
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