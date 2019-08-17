17 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 70% белорусских школ получили паспорта готовности к новому учебному году. Такую информацию озвучил в эфире телеканала
"На сегодняшний момент в более 70% школ, предъявленных к паспортизации, подписаны паспорта готовности", - сказал Игорь Карпенко.
Министр также отметил, что в этом году в Беларуси откроют 8 школ-новостроек. Две из них - в Минске: в микрорайонах Сухарево и Уручье.
Как сообщалось, паспорта готовности учреждений образования, общежитий к новому учебному году необходимо подписать к 23 августа.
Всего в новом учебном году к занятиям приступят 115 тыс. первоклассников, это на 5 тыс. больше, чем в прошлом. Всего по стране за парты 2 сентября сядут 1 млн 30 тыс. школьников.-0-
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