21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 70 беременных женщин привились от COVID-19, сообщила журналистам первый заместитель министра здравоохранения Елена Богдан, передает корреспондент БЕЛТА.

"Со вчерашнего дня мы начали подсчет беременных женщин, которые вакцинировались. По телевидению показали первую беременную женщину в Минске, которая согласилась, чтобы показали ее вакцинацию. На сегодня уже 71 беременная женщина и шесть кормящих мам нас услышали. Они услышали наши опасения", - сказала Елена Богдан.

Первый замминистра добавила, что этот шаг свидетельствует о том, что "они хотят сохранить свою собственную жизнь, потому что их жизнь нужна их будущим детям и деткам, которые у них только родились".-0-