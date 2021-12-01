Более 70% детей с особенностями обучаются в интегрированных классах и группах

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в этом учебном году в условиях интеграции организована работа более 3,5 тыс. групп и более 5,2 тыс. классов в школах и детских садах. Об этом сообщила сегодня главный специалист управления общего среднего образования Министерства образования Светлана Сысой на пресс-конференции "Интеграция людей с инвалидностью в полноценную жизнь общества", передает корреспондент БЕЛТА.

В Беларуси для детей с особенностями психофизического развития, в том числе с инвалидностью, поступательно создается адаптивная образовательная среда.

"Количество детей с особенностями психофизического развития в 2021-2022 учебном году составляет 176,3 тыс., из них дети с инвалидностью составляют 14,7 тыс.", - сказала Светлана Сысой. Почти все эти дети (99,9%) получают специальное образование и коррекционную педагогическую помощь.

В этом учебном году образовательный процесс для этой категории детей организован в 238 учреждениях специального образования (49 специальных дошкольных учреждений, 48 специальных и вспомогательных школ, 141 центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации).

"Кроме того, в дошкольных и учреждениях общего среднего образования в условиях интеграции организована работа более 3,5 тыс. специальных групп и групп интегрированного обучения и воспитания и более 5,2 тыс. спецклассов и классов интегрированного обучения и воспитания, - привела данные Светлана Сысой. - Более 70% детей с особенностями, нуждающиеся в получении специального образования, обучаются в условиях интеграции".

Интегрированный процесс обучения и воспитания предполагает, что дети с особенностями и без занимаются вместе, бок о бок. Причем не только учатся, но и вместе занимаются творчеством, спортом, проводят досуг.

Система ранней комплексной помощи позволяет большую часть детей с рисками возникновения психофизических особенностей вывести из системы специального образования. В 138 кабинетах ранней комплексной помощи сегодня более 1,5 тыс. детей получают необходимую коррекцию. У некоторых ребят особенности носят временный характер - в таком случае дети не нуждаются в специальном образовании, только лишь коррекционной педагогической помощи. Ее оказывают пункты, организованные на базе учреждений образования, - всего их более 3,6 тыс.

За последние 20 лет количество интернатных учреждений для детей с особенностями сократилось в 2 раза (в 2021 году их осталось 36) - это результат проводимой политики.

После окончания учреждений образования на протяжении двух лет осуществляется патронат выпускников с особенностями.-0-