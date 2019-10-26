Более 70 лидеров студенческих организаций университетов Беларуси и зарубежья соберет форум в БГУ

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. IV Международный молодежный форум "М.И.Р.: Молодежь. Интеграция. Развитие" пройдет 28-31 октября на базе Белорусского государственного университета. Об этом БЕЛТА сообщили в БГУ.

Тема форума в этом году - "Университет поколения Z: эволюция высшего образования". В Минске соберутся 70 лидеров студенческих организаций из университетов Беларуси, России, Украины, Германии, Латвии, Молдовы, Сербии, Словении, Австрии, Туркменистана, Польши и Албании. Студенты разных стран смогут обменяться знаниями и опытом, наладить сотрудничество в реализации совместных проектов.

В программе мероприятия работа секций "Дигитализация образования поколения Z в БГУ", "Участие молодежи в студенческих самоуправляемых сообществах", "Цифровой поворот и аналоговое мышление: жизнь в интернете у студентов поколения Z", "Как современный бизнес подстраивается под среду и потребности поколения Z". Гости посетят нумизматический музей и музей истории БГУ, также запланирована экскурсия в музей Минского автомобильного завода и в парк-музей интерактивной истории Сула.

"Форум - это площадка для обмена опытом между студенческими лидерами разных стран. В том числе это уникальная возможность пообщаться со своими коллегами и поделиться мыслями о будущем студенчества. Мы верим, что он даст новые идеи и планы совместных проектов, которые будут реализованы в ближайшее время", - прокомментировал главный организатор форума, глава Студенческой ассамблеи БГУ Артур Кондратенко.

Организаторами форума выступили БГУ, Студенческая ассамблея университета, Информационный пункт Совета Европы в Минске.-0-