Более 70 молодежных лидеров прошли обучающий практикум ФПБ и БРСМ

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гарантии для молодых работников, совершенствование стипендиального обеспечения, реализация молодежных инициатив. Эти и многие другие важные для студенческой молодежи вопросы обсуждались в завершающий день обучающего практикума для молодежного актива ФПБ и БРСМ "Роль молодежи в формировании корпоративной среды" в Логойском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Федерации профсоюзов Беларуси.

С участниками форума-практикума встретились председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда, первый секретарь Центрального комитета БРСМ, член Совета Республики Дмитрий Воронюк и начальник управления по делам молодежи Министерства образования Татьяна Симановская.

"Все вопросы и инициативы, с которыми выступает молодежь, мы стараемся решать с социальными партнерами максимально оперативно. Например, в прошлом году мы добились, чтобы надбавки и компенсации медикам, выплаченные во время пандемии, не включались в совокупный доход при рассмотрении вопроса о предоставлении льготного кредита на получение первого высшего образования их детьми. Также поднимали вопрос о невозможности поощрения студентов за счет внебюджетных средств. Сегодня и этот вопрос решен, - сказал Михаил Орда. - Поэтому мы ждем активности и вовлеченности студентов в те вопросы и проблемы, которыми они сегодня живут. И даже если какой-то вопрос кажется неподъемным, за него надо обязательно браться и, может не сразу, но решать".

Михаил Орда также сообщил о том, что профсоюзы сегодня продолжают работать над вопросом предоставления дополнительных гарантий молодым работникам. Этот вопрос ФПБ поднимает не впервые.

Но тем не менее сегодня в отношении тех молодых работников, которые не имеют статуса молодого специалиста, существует определенная несправедливость. Например, в первые полгода работы в случае болезни или травмы они могут рассчитывать только на минимальные выплаты по листку нетрудоспособности - порядка Br5 в день. В то время как молодым специалистам больничные оплачиваются исходя из среднего заработка.

"Эти подходы надо менять. Молодые люди только начинают работать, у них нет каких-то накоплений, и семьи есть разные - не всегда есть кому поддержать их материально, - подчеркнул председатель ФПБ. - Поэтому мы и настаиваем на том, что молодых работников надо поддержать в таких ситуациях. И это не должно зависеть от того, есть у них статус молодого специалиста или нет".

Студенты также интересовались возможностями для реализации своих инициатив. Лидеры Федерации профсоюзов и союза молодежи подчеркнули, что обе организации всегда активно поддерживают идеи, которые сегодня предлагают представители молодежного актива.

Как отметила Татьяна Симановская, действующая государственная программа "Образование и молодежная политика" во многом направлена на информационную, организационную и финансовую поддержку молодежных проектов и создание условий для эффективной самореализации молодежи.

В работе практикума приняли участие более 70 молодежных лидеров, представляющих актив профсоюзных первичных организаций и союза молодежи учреждений высшего образования. Организаторы подчеркивают, что такие совместные форумы станут традицией молодежного движения страны.

"Молодежные лидеры общественных объединений и профсоюзов должны работать как единый механизм, где каждый четко выполняет свою роль и работает на общий результат. Это позволит консолидировать общие усилия", - такое мнение выразил Дмитрий Воронюк.

Первый секретарь Центрального комитета подчеркнул, что Год народного единства - это год единения мыслей, а самое главное - дел. "Профсоюзам и БРСМ нечего делить. На базе учреждений высшего образования это две крупнейшие организации. Сегодня во время диалога мы говорили о координации наших совместных действий, проектов, идей, о том, как важно больше внимания уделить поддержке первокурсникам, которые только вступают в студенческую жизнь, и о том, что они должны быть под нашим общим патронатом, - отметил он. - Конечно же, у нас есть еще много тем, которые нам необходимо обсуждать: сохранение памяти, корректировка наших основных направлений, упор на патриотическое воспитание. И мы будем этим заниматься и над этим работать".

Дмитрий Воронюк добавил, в процессе таких совместных практикумов лидерского актива зарождается не только дружба на долгие годы между регионами, учреждениями высшего образования, активом профсоюзной и молодежной организаций, но и уникальные новые инициативы. "Безусловно, такие встречи нужны, и они будут продолжаться", - заключил он.

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