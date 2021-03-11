Более 70 молодых филологов примут участие в республиканской конференции в БГУ

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканская научно-практическая конференция молодых ученых "Мова і літаратура ў XXI стагоддзі: актуальныя аспекты даследавання" пройдет 12 марта в БГУ. Мероприятие состоится в онлайн-формате на Образовательном портале университета. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе БГУ.
"Участниками форума станут более 70 молодых филологов из Минска, Гродно, Гомеля, Мозыря, Полоцка, Лиды. Это представители БГУ, БГПУ им. М.Танка, Минского государственного лингвистического университета, Гомельского государственного университета им. Ф.Скорины, Гродненского государственного университета им. Я.Купалы, Мозырского государственного педагогического университета им. И.Шамякина, Национальной академии наук Беларуси, Полоцкого государственного университета", - рассказали в пресс-службе.
В ходе конференции будут работать восемь тематических секций: "Теоретическая и функциональная грамматика", "Вопросы современной лексикологии. Языковая картина мира", "Социальная лингвистика", "Язык и стиль художественной литературы", "История языков и история языкознания", "Взаимодействие языков и проблемы перевода", "Литературоведение", "Методика преподавания языка и литературы". В частности, будут рассмотрены структура языковой личности сквозь призму вербальных ассоциаций, запретительные высказывания в сводах правил белорусских интернет-форумов, история изучения антропонимии Беларуси, символика цвета в поэзии Александра Блока и Сюй Чжимо.
По материалам конференции планируется издание сборника научных докладов. Организатором форума выступает филологический факультет БГУ.-0-