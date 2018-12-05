Более 70% объектов общепита забронированы на новогодние праздники

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 70% объектов общепита забронированы для проведения предновогодних и новогодних мероприятий. Об этом сообщила сегодня журналистам начальник управления организации торговли и общественного питания Министерства антимонопольного регулирования и торговли Виолетта Брезовская, передает корреспондент БЕЛТА.

"В объектах общественного питания организован прием заказов на обслуживание предновогодних и новогодних мероприятий, корпоративов, детских утренников. По состоянию на 4 декабря, заказы на обслуживание осуществлены примерно в 70% объектов", - отметила начальник управления.

Ориентировочная стоимость предновогодних мероприятий в целом по республике, по словам Виолетты Брезовской, останется практически на уровне прошлого года. На детском утреннике за человека нужно будет заплатить от Br27, на корпоративных мероприятиях - от Br30, в новогоднюю ночь - от Br50.

Режим работы объектов общественного питания Минска, принявших заявки на обслуживание новогодних огоньков, с 15 декабря по 1 января продлен до 6.00 (за исключением объектов, расположенных в помещениях, встроенных в жилые здания).-0-