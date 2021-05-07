Более 70 школьников получили награды на олимпиаде по мировой экономике БГУ

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Свыше 70 белорусских учащихся стали обладателями наград открытой олимпиады по мировой экономике БГУ. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Итоги школьной лиги открытой олимпиады по мировой экономике подвели 5 мая в БГУ. Соревнование состояло из командного и двух индивидуальных конкурсов. Командам предстояло решить бизнес-задачу по международной экономической деятельности белорусских компаний. Лучшей здесь стала сборная Бреста "Альфа-Пироги". Серебра удостоена команда гимназии №30 Минска им. Героя Советского Союза Б.С.Окрестина "Наследники Шумпетера", а бронзы - сборная столичной гимназии №21 "Бізнес па-беларуску".

В индивидуальном зачете необходимо было решить тест по экономике и пройти финансовую игру на английском языке. Эти два испытания оценивались по-отдельности. Лучше всего уровень общей эрудиции в области финансов оказался у учащихся средней школы №28 Бреста Ильи Якимука, Могилевского государственного областного лицея №3 Алексея Дроздова, а также у лицеистки БГУ Елизаветы Пранович.

По результатам экономического теста были определены пять обладателей первого места, 18 - второго, 33 - третьего. В данном состязании в числе бронзовых призеров также лицеистки БГУ Анфиса Клезович, Анастасия Шавейко и Вероника Бобрик.

Всего в финале приняли участие более 180 школьников из всех регионов Беларуси, из них семь - представители Лицея БГУ.

Лучшие юные экономисты по результатам состязания примут участие в Международной олимпиаде школьников по мировой экономике, которая пройдет с 26 июля по 1 августа в городе Рига (Латвия).

Организатором мероприятия выступил факультет международных отношений БГУ при поддержке Национального банка Беларуси.-0-