Более 70 студентов и школьников стали участниками конкурса творческих работ БГУ

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В БГУ подведены итоги ежегодного общеуниверситетского конкурса творческих работ "Культурное наследие Античности и современность". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Участниками конкурса в этом году стали свыше 70 студентов и школьников, представляющих БГУ, Минскую духовную академию, Белорусский государственный медицинский университет (БГМУ), Минский государственный медицинский колледж и столичную среднюю школу №66.

Произведения студентов оценивались в номинациях "Рисунок", "Плакат", "Поэзия" и "Эссе", а школьников - в категории "Знакомство с Античностью".

В номинации "Рисунок" лучшим признан триптих "Греческие воины" первокурсника исторического факультета БГУ Михаила Дирко. Диплом II степени завоевал магистрант Минской духовной академии иерей Виктор Куличенко. Третье место разделили первокурсницы БГУ химического факультета Анастасия Чехович, филологического факультета Александра Боричевская и Юлия Гуринович.

Главную награду в номинации "Плакат" за работу "Судебные процессы в Древнем Риме" получила первокурсница ФМО БГУ Мария Вознюк. Дипломы II степени в данной категории у студентки первого курса БГМУ Таисии Коротких, а также первокурсниц ФМО БГУ Софии Тужиковой и Софьи Евнемовой. Третье место разделили первокурсницы исторического и юридического факультетов БГУ Юлия Гриц и Вероника Лысенко соответственно. Этой же награды удостоена первокурсница Минского государственного медицинского колледжа Дарья Григорук.

Весь пьедестал в категории "Поэзия" завоеван студентами филологического факультета БГУ. Дипломом I степени за серию стихотворений на белорусском языке награждена третьекурсница Дарья Воробьева. Дипломами II степени - третьекурсница Дарья Талалаева и первокурсница София Андрон. Дипломами III степени отмечены первокурсники Анна Молитвик и Анастасия Маковчик.

Лучшим "Эссе" признана творческая работа первокурсника филологического факультета БГУ Дмитрия Судника, который представил анализ экологической проблематики в "Буколиках" Феокрита. Дипломов II степени удостоены первокурсники исторического факультета БГУ Андрей Кучер, а также филологического факультета Анна Белая. Третье место разделили студенты первого курса юридического факультета Елизавета Киселева и Данила Штрапов.

В номинации для школьников "Знакомство с Античностью" дипломы I степени завоевали учащиеся средней школы №66 Минска Анастасия Коваленок, Анна Протасевич и Диана Хмыз. Дипломы за второе и третье места не вручались.

Работы конкурсантов будут опубликованы на страницах кафедры классической филологии в социальных сетях Facebook и "ВКонтакте". Организаторами конкурса выступили кафедра классической филологии БГУ и Союз женщин БГУ. Проводилось мероприятие с целью популяризация изучения античного наследия и выявления его влияния на европейскую и белорусскую культуру.-0-