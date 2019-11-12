Более 70 тыс. россиян получили медпомощь в Беларуси с начала года

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. С начала года более 70 тыс. россиян получили медицинскую помощь в Беларуси, сообщил журналистам министр здравоохранения Владимир Караник перед заседанием совместной коллегии министерств здравоохранения Беларуси и России на тему "Неврология и нейрохирургия", передает корреспондент БЕЛТА.

"По предварительным данным, за 9 месяцев в Беларуси оказана медицинская помощь (экстренная и плановая, в том числе амбулаторно-поликлиническая) более 70 тыс. россиян", - сказал Владимир Караник.

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