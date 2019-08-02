Более 700 белорусов в этом году не смогли пересечь границу из-за смены фамилии

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недействительные из-за смены фамилии документы стали причиной отказа в пересечении границы более 700 гражданам Беларуси. Об этом сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.

"В пунктах пропуска на белорусской границе, особенно в период отпусков, все чаще выявляются паспорта, которые стали недействительными из-за смены фамилии после заключения либо расторжения брака. По этой причине только за первое полугодие 710 гражданам Беларуси отказано в выезде за рубеж", - проинформировали в Госпогранкомитете.

Один из последних подобных случаев зарегистрирован 1 августа в автодорожном пункте пропуска "Брест". Ехавшая на автобусе 28-летняя минчанка предъявила пограничникам паспорт, срок действия которого истек 30 мая. Причина, по которой женщине необходимо было заменить документ, - расторжение брака и смена фамилии. Помимо сорванной заграничной поездки, минчанка также привлечена к административной ответственности по статье 23.31 КоАП (нарушение режима Государственной границы Республики Беларусь). Недействительный документ изъят и направлен в подразделения по гражданству и миграции МВД для его замены.

Госпогранкомитет напоминает гражданам, что перед выездом за рубеж нужно обязательно проверять действительность паспорта во избежание возникновения подобных ситуаций. В особенности это касается молодоженов и лиц, расторгнувших брак со сменой фамилии. Их паспорта становятся недействительными по истечении месячного срока после вступления либо расторжения брака.-0-