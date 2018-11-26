Более 720 человек получили помощь в РНПЦ радиационной медицины по проекту Союзного государства

26 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 720 человек получили бесплатную комплексную медпомощь в Республиканском научно-практическом центре радиационной медицины и экологии человека при реализации мероприятия Союзного государства "Оказание комплексной медицинской помощи отдельным категориям граждан Беларуси и России, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" за время его действия (с 2016 года). Такую цифру назвала заместитель директора этого центра Анжелика Жарикова сегодня в Гомеле во время мониторинга, передает корреспондент БЕЛТА.

В Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и экологии человека сегодня прибыли представители Постоянного комитета Союзного государства, Парламентского собрания Союза Беларуси и России, Министерства здравоохранения Беларуси и др. Союзные парламентарии убедились воочию, как работает созданный в 2015 году механизм оказания медпомощи.

"В настоящее время в Беларуси под диспансерным наблюдением находится около 1,5 млн человек. Создан государственный регистр лиц, подвергшихся воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, который позволяет мониторировать состояние здоровья пострадавшего населения, оценивать медицинские последствия, выделять группы риска", - рассказала Анжелика Жарикова. Госрегистр стал важным инструментом на первоначальном этапе отбора пациентов в Беларуси, которые нуждаются в оказании адресной комплексной медпомощи.

По ее словам, на протяжении трех лет (с 2016 по 2018 годы) в центре радиационной медицины в Гомеле необходимую помощь получили более 720 человек, в том числе в текущем - более 220 человек. Это участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и пострадавшее вследствие аварии население, имеющее удостоверения установленного образца и др.

В первую очередь речь идет о высокотехнологичной медпомощи по таким направлениям, как офтальмология, трансплантация почки, гинекология и др. Также оказывается специализированная медицинская помощь по иммунопатологии (лечение первичных иммунодефицитов), гематологии (диагностика и лечение лейкозов у детей), сосудистой хирургии, гинекологии и офтальмологии (хирургия сетчатки и глаукомы).

В марте 2015 года Высшим государственным Советом Союзного государства Беларуси и России было принято решение о финансировании и проведении в 2016 году мероприятия "Оказание комплексной медицинской помощи отдельным категориям граждан Беларуси и России, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС". Для его реализации были определены три основные площадки: Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины МЧС России, Медицинский радиологический научный центр Российской академии медицинских наук и Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и экологии человека (Гомель). В последующем практика продолжилась на 2017 и 2018 годы. Это помогает белорусам и россиянам получать в названных центрах высокотехнологичную и специализированную медпомощь бесплатно.-0-