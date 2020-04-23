Более 7,6 тыс. мемориальных комплексов будут благоустроены к 9 Мая - Минприроды

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. К 9 Мая будут благоустроены более 7,6 тыс. мемориальных комплексов, сообщил начальник управления регулирования обращения с отходами главного управления регулирования обращения с отходами, биологического и ландшафтного разнообразия Минприроды Вадим Демко во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.

"Ежегодно к 9 Мая приводятся в надлежащее состояние 7665 мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы, захоронений воинов и партизан Великой Отечественной войны, а также захоронений в местах массовой гибели гражданского населения. Проводятся различные акции, субботники и трудовые десанты", - сказал Вадим Демко.

Говоря о мероприятиях по благоустройству территорий, он отметил, что в каждой области и в Минске постоянно проводятся субботники, месячники по наведению порядка на земле, экологические акции, например, "Наведем порядок на планете Земля", "Чистый двор", "Наш двор - наша забота". Также организуются мероприятия, приуроченные к празднованию экологических дат, конкурсы по вопросам благоустройства, озеленения.

"Для формирования экологической культуры и бережного отношения молодежи к природе в Брестской области в ходе областной акции "Поддержим птиц" подкармливали птиц в кормушках и развешивали искусственные гнездовья для пернатых", - добавил Вадим Демко.

Минприроды для привлечения внимания жителей к наведению порядка на земле и бережному отношению к природе на протяжении двух последних лет проводит глобальную экологическую кампанию "Обустроим малую Родину".

Также Вадим Демко рассказал о негативных последствиях пластиковых цветов, которые люди приносят на кладбища. "Ежегодно после праздников на полигоны ТКО вывозят около миллиона пластиковых цветов. Срок их разложения - от 100 до 500 лет. Вторичной обработке они не подлежат. Альтернативой им должны стать живые цветы в горшках, высаженные в грунт многолетники, карликовые кустарники, газонная трава, свечи, ленты из ткани", - подчеркнул он.-0-

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