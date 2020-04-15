Более 76 тыс. тестов на коронавирус проведено в Беларуси

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 15 апреля проведено 76198 тестов на коронавирусную инфекцию, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

Для тестирования задействованы 24 лаборатории. Они открыты как в республиканских научно-практических центрах и центрах гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, так и в частных медицинских центрах.

Зарегистрированы 3728 человек с наличием коронавирусной инфекции. В пресс-службе уточнили, что 68 пациентов нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких.

Умерли 36 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.-0-