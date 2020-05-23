Более 790 выпускников Белорусского госмедуниверситета получили первые рабочие места

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 790 выпускников Белорусского государственного медицинского университета получили первые рабочие места, сообщили БЕЛТА в Министерстве здравоохранения.

"В БГМУ состоялось распределение выпускников лечебного, стоматологического, медико-профилактического, фармацевтического и педиатрического факультетов. В нынешнем году дипломированными специалистами станут более 790 юношей и девушек. Все они получили направления на свои первые рабочие места", - отметили в пресс-службе.

Первые собеседования и встречи с нанимателями у молодых специалистов прошли еще в феврале. На предварительном распределении большая часть будущих врачей познакомилась с предлагаемыми местами работы и приняла решение о том, в каких учреждениях здравоохранения они будут проводить первые годы.

Итоговое заседание государственной комиссии по распределению молодых специалистов прошло с участием министра здравоохранения Владимира Караника, начальника управления кадровой политики, учреждений образования Минздрава Ольги Маршалко, ректора БГМУ Анатолия Сикорского, начальников управлений здравоохранения облисполкомов и комитета по здравоохранению Мингорисполкома, других заинтересованных.

В пресс-службе отметили, что часть нынешних выпускников БГМУ включена в Банк данных одаренной молодежи. Это молодые люди, получившие поощрения специального фонда Президента по поддержке одаренных учащихся и студентов. Все они являются победителями международных и республиканских олимпиад (конкурсов, турниров, других соревнований) по учебным предметам, показали высокий уровень подготовки в отдельных предметных областях, особые успехи в научно-исследовательской, творческой, интеллектуальной деятельности. Многие из них получили распределение на работу в республиканские научно-практические центры Беларуси.-0-

Фото БГМУ